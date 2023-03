Zaniolo subito decisivo in Turchia: entra, segna e il Galatasaray vince

Entrato a inizio ripresa, l'ex romanista – al debutto in Super Lig – ha deciso la sfida con il Kasimpasa dopo 11'. Un gol che vale anche in chiave azzurra