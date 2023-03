Convegno svolto alla presenza di validi relatori : la dirigente scolastica la professoressa Rita Anania, la docente Unical la professoressa Francesca Falcone , incontro moderato con professionalità dalla docente Caterina Affilistro. A fare come sempre gli onori di casa la presidente Ortensia Lucente .Il tema della dispersione scolastica è più importante di quanto si possa immaginare , i dati emersi nel corso del dibattito ci impongono sin da subito una riflessione seria e concreta.

Molto apprezzato l’intervento del neuropsichiatra il dott. Paolo Sesti che con la professionalità che lo contraddistingue, ha evidenziato un problema che va addirittura oltre la dispersione scolastica , ha focalizzato l’attenzione sulla dispersione dei nostri giovani. “Noi dell’Inner abbiamo voluto fare nostro un progetto nazionale perché si inizi a parlare di un fenomeno silente che può fare molti danni . Importantissimo il binomio che si deve istaurare tra scuola e famiglia , perché è l’empatia la vera competenza di chi educa. Vale per i genitori come per gli insegnanti. Il vero amore dell’insegnante, non deve essere la pagina del libro, ma l’abbracciare con quelle pagine il cuore dei suoi studenti”.







ADVERTISEMENT