Domani De Sisti fa 80 anni: “Jorginho mi somiglia. Il problema del calcio? I genitori…”

Domani De Sisti fa 80 anni: “Jorginho mi somiglia. Il problema del calcio? I genitori…”“Picchio”, ex bandiera di Roma e Fiorentina, si racconta all’Agi: “Se fosse per me gli agenti non esisterebbero. Mou e l’arbitro? Ai miei tempi davo sempre del ‘lei'” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT