Ragazza morta a Monza dopo aver assunto alcol e psicofarmaci, il padre dell’amica: “Ho cercato di salvarla ma non è bastato”

Ora sua figlia è ricoverata al San Gerardo per superare lo shock. E' stata lei a dare l'allarme al genitore: "La mia ragazza non usa droghe e assume farmaci per superare la morte della madre, ma sono solo blandi tranquillanti"