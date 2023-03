Catania, l’Accademia di Belle Arti introduce il congedo mestruale, come in Spagna: primo caso in Italia

Nei giorni del ciclo l'assenza è giustificata per le studentesse, le docenti possono lavorare in Dad, le colleghe dell'area amministrativa usufruiscono di una giornata di smart working in più rispetto al contratto. Inaugurati i bagni "no gender"