Dall’hip hop alla sfida alla Juve: il salto triplo di “Iceman” Turk grazie alla SampIl 19enne titolare per l’infortunio di Audero. “A 6 anni sognavo di diventare una stella della musica. In porta per caso, facevo il raccattapalle a Oblak, a Parma mi sono allenato col mio idolo Buffon, ora il massimo sarebbe parare per […]