Italia Under 17, Ucraina travolta 3-0: si va alla fase finale dell’Europeo

ADVERTISEMENTItalia Under 17, Ucraina travolta 3-0: si va alla fase finale dell’EuropeoGli azzurrini di Corradi si qualificano al torneo continentale in programma in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno. Manca solo la certezza aritmetica » continua a leggere su GAZZETTA.IT