L’attaccante al gruppo: “Mi fermo, ho un tumore”. E la Ternana rinnova il contratto

L’attaccante al gruppo: “Mi fermo, ho un tumore”. E la Ternana rinnova il contrattoDeborah Salvatori Rinaldi, operata il 1° marzo, ha voluto ringraziare la società per il gesto. Ora le cure per tornare in campo il prima possibile » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT