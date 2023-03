Papa Francesco, gli auguri del patriarca russo Kirill: “Dialogo in questi tempi difficili”

In passato le critiche di Bergoglio per la guerra in Ucraina: "Non deve essere il chierichetto di Putin". Ma, nonostante le distanze, il filo con Mosca non si è rotto. A riaprirlo era stato nel 2016 l'incontro storico a Cuba. E ora il messaggio peri dieci anni di pontificato