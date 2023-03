Roma, la rabbia non passa: sui social nel mirino Fabbri, e Pairetto. Ma anche Kumbulla…

Roma, la rabbia non passa: sui social nel mirino Fabbri, e Pairetto. Ma anche Kumbulla… Dopo la sconfitta all’Olimpico con il Sassuolo critiche alla direzione di gara e alla reazione del centrale che ha lasciato i giallorossi in 10. E c’è chi parla di complotto: “Essere presi in giro proprio no” » continua a leggere su […]