Spalletti ritrova Lozano per la sfida con l’Eintracht, c’è fiducia per Kim

Spalletti ritrova Lozano per la sfida con l’Eintracht, c’è fiducia per KimL’allenatore spera di poter schierare il centrale difensivo, che si è allenato a parte per un fastidio al polpaccio destro » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT