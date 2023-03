Vaticano, meno Europa e più mondo: il nuovo volto del conclave

C’è la “legge” del pendolo. Ma Bergoglio in questi dieci anni ha ridisegnato il sacro collegio a tal punto da rendere indecifrabile il futuro. L’Italia resta prima per numero di cardinali, ma dal “global South” vengono alcuni dei nomi più interessanti. Francesco non ha creato un… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT