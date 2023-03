Licheni per assorbire l’umidità in eccesso per rilasciarla nell’aria quando l’ambiente è troppo secco, questo il progetto Pon “Green” messo in cantiere dal Liceo Scientifico “Green” di Cirò, diretto dalla dirigente Graziella Spinali. Innovazione e sostenibilità il nuovo approccio con l’ambiente, grazie a questo Pon Green, realizzato solo in tre Istituti – uno è a Lamezia, l’altro è il Gravina di Crotone. I pannelli verdi composti da piante “stabilizzate” in particolare licheni, privati della linfa per non emanare cattivi odori, sono state inserite sulle pareti dell’auditorium, dei laboratori e delle aule, che si stanno colorando di verde con in linea con i principi della cromoterapia e della biofilia, secondo cui il verde, al pari delle immagini sulla natura, favoriscono la serenità e l’equilibrio. Successivamente anche all’esterno nel cortile e attorno il campo di calcetto saranno inseriti pannelli verdi verticali. In particolare, in estate, quando la scuola sarà chiusa, possono restare al buio, è l’unica accortezza dovrà essere di lasciare aperte le porte interne, non hanno bisogno di manutenzione. Ma non è l’unico, hanno una elevata capacità fonoassorbente riuscendo ad abbattere la frequenza sonora della voce per il 90%. Il Liceo è tutto circondato dal verde infatti il giardino antistante è un ortobotanico realizzato anni fa con molte specie autoctone.







