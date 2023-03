Ecco cosa si può comprare con quello che la Juve ha speso per ogni minuto di Pogba

ADVERTISEMENTEcco cosa si può comprare con quello che la Juve ha speso per ogni minuto di Pogba Otto milioni di euro all’anno per 35 minuti giocati, cioè 228.571 euro per ogni sessanta secondi che il centrocampista francese è stato in campo durante questa stagione » continua a leggere su GAZZETTA.IT