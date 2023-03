Inchiesta Uefa, le nuove carte sulla Juve in arrivo dalla Procura di Torino

ADVERTISEMENTInchiesta Uefa, le nuove carte sulla Juve in arrivo dalla Procura di Torino Chiesti e ricevuti gli ultimi atti delle indagini suppletive sui conti bianconeri per il procedimento aperto dal 1° dicembre scorso: in bilico il settlement agreement di agosto » continua a leggere su GAZZETTA.IT