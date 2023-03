ADVERTISEMENT

È questo, un progetto educativo di promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita e alle problematiche del paese, ispirato dall’articolo 12 della Convenzione internazionale ONU di New York ( 20 novembre 1989) e ratificato dell’Italia con la legge 179/91.

Il progetto ha durata biennale e coinvolge le ragazze e i ragazzi dai 9 ai 14 anni attraverso l’adesione dei loro insegnanti e intende favorire processi di partecipazione dei giovani che permettono loro di sperimentare forme di cittadinanza attiva.

L’idea progettuale nelle scuole è stata presentata il 27 febbraio in sinergia tra Amministrazione Comunale e docenti , già in questo primo incontro i ragazzi hanno mostrato grande senso di responsabilità, passione e voglia di mettersi in gioco per l’interesse dei loro coetanei. Presenti per l’occasione, oltre al Sindaco Raffaele Falbo, l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Pia Masino, l’assessore alle politiche giovanili Carlo Poerio e il Garante dell’infanzia e adolescenza Maria Teresa Tristaino. In rappresentanza dell’istituto Scolastico la Vicepresidente Mariaelena Rizzo. In questi giorni saranno presentate le liste e avremo il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e Beby Sindaco del Comune di Melissa.