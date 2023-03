Meteo, dopo l’anticipo di Primavera, torna il maltempo con pioggia e neve

L’ingresso di una perturbazione atlantica associata ad aria fredda in quota, entro giovedì mattina riporterà vivido il ricordo dell’inverno, con minime che localmente torneranno a sfiorare gli zero gradi in pianura ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT