Appartiene ad un uomo dell’età apparente di circa trent’anni il corpo dell’81ma vittima del naufragio di migranti recuperata in mare in una zona tra Steccato di Cutro e Praialonga.

Il ritrovamento è avvenuto in mare in località Madama, un tratto di mare molto più a nord rispetto al luogo dove, in mattinata, era stata recuperata un’altra vittima, anche in quel caso un uomo adulto. (ANSA).







