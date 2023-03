Che non sarebbe stata una partita facile si poteva presagire dalle condizioni climatiche avverse e dall’infortunio nel riscaldamento alla caviglia di Aromolo.

Il primo set vede da subito in vantaggio le padrone di casa con le ospiti che non riescono ad imporre il proprio gioco ed il punteggio si fa subito importante 17-12.

A questo punto Aromolo stringe i denti nonostante la caviglia gonfia e riesce a servire egregiamente Malena e Carluccio che non vanificano gli sforzi fatti dalla compagna e riducono lo svantaggio fino al 24-23. La compattezza ritrovata ed i muri di Capria innescano un black-out nelle padrone di casa che non riescono più a reagire. Il set si chiude sul 24-26.







Anche il secondo set parte all’insegna dell’equilibrio con la Lica Filadelfia intenzionata a conquistare punti per rimanere in zona play-off.

Le due squadre si affrontano a viso aperto e ne scaturisce una bellissima partita, si va avanti fino al 15-15. Sono i muri di Pugliese e Capria a fare la differenza, neutralizzando cosi gli ottimi centrali avversari e consentendo alla difesa, guidata dall’ottima Lettieri, di servire ottimi palloni ad Aromolo che e a sua volta riesce ad innescare efficacemente Malena, Carluccio e Vella in attacco. Nel frattempo mister Stara inserisce Dima su Vella nel ruolo inedito di opposta e la stessa risponde alla grande risultando decisiva sia in difesa che al servizio. Il set si chiude sul 19-25.

Al cambio campo mister Stara chiede alle sue ragazze di chiudere prima possibile l’incontro per non vanificare gli sforzi fatti nei due set precedenti.

Il terzo parziale infatti e di tutt’altro tenore: le cirotane entrano in campo completamente trasformate sorprendendo le padrone di casa soprattutto con gli ottimi attacchi dei centrali Pugliese e Capria. Si arriva al 7 -16. La Lica Filadelfia accusa il colpo e non riesce più a reagire grazie anche alle perfette ricezioni di Lettieri ed agli attacchi di Vella e Malena. Il set si conclude sul 13-25 con enorme soddisfazione di tutte le ragazze.

La società di Cirò Marina si congratula con le avversarie per l’ottima partita disputata e ringrazia per i complimenti di fine gara. Un plauso alle ragazze della Volley Cirò Marina per la compattezza e la reazione dimostrata anche nelle difficoltà avute nel primo set, in particolare alla regista Aromolo che nonostante l’infortunio alla caviglia è riuscita a concludere la gara.