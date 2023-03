Da Nava a El Hilali: chi sono i ragazzi di Abate che hanno scritto la storia

Da Nava a El Hilali: chi sono i ragazzi di Abate che hanno scritto la storiaI ragazzi dell’ex terzino rossonero sono approdati alle final four della Youth League per la prima volta. Andiamoli a scoprire uno per uno, da Chaka Traorè a Bakoune e Cuenca » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT