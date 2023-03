Dopo un fermo forzato a causa del Covid e uno slittamento di data dello scorso anno, dovuto sempre alle incertezze legate alla pandemia, il Palio fa ritorno alla sua data di origine. L’evento infatti avrà inizio giovedì 16 e terminerà domenica 19 marzo.

Quattro giorni ricchi di appuntamenti dove non mancheranno il divertimento ma anche i momenti di preghiera e raccoglimento. Al programma civile, infatti, si unisce anche quello religioso che avrà inizio venerdì 17 marzo e si concluderà lunedì 20 marzo,con la Processione del Santo per le vie del Paese.

L’Associazione “Amici del Palio” ha lavorato alacremente per assicurare la riuscita dell’evento.







Il programma avrà inizio giovedì mattina con i colpi scuri che apriranno la festa, sempre giovedì mattina a partire dalle 8:30 il gruppo musicale “ Bassa Musica Carbonara di Bari” allieterà le vie del paese con la loro musica. In serata poi, alle 19:30, la statua di San Giuseppe, riposta in una nicchia della Chiesa della Madonna del Carmelo, sarà tolta dalla nicchia e al contempo avverrà la benedizione dei “Ruganti”.

La serata continuerà all’insegna dell’allegria con gli stornelli e la musica popolare di Pino Gentile.

Venerdì 17 marzo oltre alla tradizionale raccolta della legna con il carretto, accompagnato dagli Zampognari di Cantinella, si svolgerà, in Piazza Italia, la IX Edizione del Cantabimbo, curato da Franca Russano e con la partecipazione di Magic Magdi Mary Show. Nel corso della serata si potranno gustare le crespelle preparate sapientemente dagli Amici del Palio.

Sabato 18 marzo il Palio entrerà nel pieno del programma, si partirà già dalla mattina con il giro dei “Sonaturi Dello Stretto” che omaggeranno tutti i Priori (Capi Ruga) facendogli visita presso le loro abitazioni. Come ad ogni edizione del Palio, i Priori saranno quattro, uno per ogni Ruga: Salvatore Lonetti che rappresenterà la Ruga “Valle di Case”, Vincenzo Rosati sarà il Priore della “Ruga Berlingeri”, Flavio Falvo per la Ruga del “ Villaggio” e infine Santino Criscuolo sarà il Priore della “Marina”, Ruga vincitrice della scorsa edizione.

Sabato sera il Palio vestirà l’intero paese con costumi, colori e attività cariche di suggestione. Alle 19:00 infatti si aprirà la grande parata con la partecipazione di numerosi gruppi, provenienti da ogni parte della Calabria: Gruppo Storico Città di Catanzaro, Gruppo Medievale i Sinafè, i Giganti Mata e Grifone di Vena Media (VV), a loro si uniranno i Priori, le Dame, i Cavalieri, Musici Tamburini e Ruganti. Al termine della parata si svolgerà la consueta competizione di giochi antichi che decreterà la Ruga vincitrice del Palio. Dopo l’assegnazione del Palio, la Ruga vincitrice accenderà il fuoco Votivo e sarà distribuita la tradizionale pasta e ceci.

Domenica 19 marzo, giornata conclusiva dell’evento si svolgerà la Fiera Mercato di San Giuseppe ed un raduno di auto storiche in collaborazione con il Club della Magna Grecia e per chiudere questo evento, davvero in bellezza, la sera , alle ore 21:00, in Piazza Italia si esibirà la cover band “Cesare Cremonini in 50 Special Live Tour” che riproporrà i successi di uno dei cantautori più apprezzati del palcoscenico musicale italiano. Al termine del concerto verranno estratti i biglietti vincenti della Riffa. L’evento che è stato Patrocinato dal Comune di Melissa, si preannuncia molto atteso e seguito.