Lollobrigida: «Al nostro governo tocca gestire un cambio di epoca. Anastasio non è un mio uomo. Gli sbarchi? Non si può accogliere tutti»

Il ministro Francesco Lollobrigida: ma continueremo a salvare vite. Vogliamo cittadini integrati, non di serie B. Pensiamo a decreti di durata di tre anni per far arrivare personale già formato con conoscenze basilari di italiano » continua a leggere su CORRIERE.IT