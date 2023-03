Mané è “Mr. Fuorigioco”. In Serie A comanda Dessers

Mané è "Mr. Fuorigioco". In Serie A comanda DessersLa top 10 delle 5 principali leghe europee di chi finisce più volte in offside vede il senegalese del Bayern in vetta con 1,59 volte a partita. In Serie A il nigeriano della Cremonese (1,37) precede Osimhen e Vlahovic