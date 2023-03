Sorteggio Champions: Inter e Milan entrambe in casa? Ecco cosa succederebbe

Sorteggio Champions: Inter e Milan entrambe in casa? Ecco cosa succederebbeLa scorsa stagione i rossoneri sono arrivati prima in classifica rispetto ai nerazzurri e sarà la formazione di Inzaghi a dover invertire l’ordine delle gare perché non si possono disputare due incontri consecutive al Meazza in 24 ore » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT