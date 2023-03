Youth League, tutto esaurito al Vismara per Milan-Atletico: Abate a caccia della semifinale

Youth League, che entusiasmo: Vismara sold out per Milan-AtleticoOggi alle 16 i quarti in gara unica: l’allenatore degli spagnoli è Fernando Torres, ex compagno del tecnico rossonero nell’annata 2014-15 » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT