Questo è il premio per il lavoro costante di questa segreteria provinciale (dice Antonio COMMISSO segretario generale provinciale e DIRETTIVO NAZIONALE COISP), che ha iniziato il suo mandato con soli 12 colleghi iscritti al COISP, per veder salire costantemente anno dopo anno le adesioni e chiudere dopo soli cinque anni, con un terzo dei colleghi iscritti e ancora in costante ascesa.

Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro di squadra di tutti i componenti della segreteria provinciale e ai colleghi che ogni anno aderiscono sempre più numerosi al COISP restando non semplici iscritti ma componenti attivi di questo progetto, questo risultato continua il segretario, ci spinge ancora di più a impegnarci giornalmente a tutela dei diritti dei colleghi, con senso di responsabilità e con lo spirito propositivo e costruttivo che ci ha sempre caratterizzato nei rapporti con la nostra amministrazione.

Finalmente tutta la famiglia della federazione COISP Pitagorica avrà una ‘’CASA’’ che sarà la casa di tutti i colleghi.







Dopo la sistemazione degli arredi, la sede sarà aperta ogni settimana per le esigenze degli iscritti e non che possono recarsi in Questura al terzo Piano Scala B stanza 19.

Il segretario COMMISSO, conclude la nota con un ringraziamento particolare al segretario Nazionale Domenico PIANESE per il continuo e incessante sostegno.