Vlahovic-Chiesa, la prima volta (alla Juve) non si scorda mai. E Fede si scusa…

I due attaccanti a segno insieme per la prima volta in bianconero. Il serbo non segnava da un mese, quando a mandarlo in gol col Nantes fu l’azzurro che spiega l’esultanza: “Mi dispiace per le tante assenze, voglio giocare e regalare gioia ai tifosi, sto lavorando di più per esserci con continuità”

