E' stato presentato nel pomeriggio di oggi, il progetto del Centro Polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi, affidato dalla Macro Area Sociale di Crotone all'associazione "GLI ALTRI SIAMO NOI ODV", che così entra nella fase operativa con un'iniziativa tendente all'animazione territoriale, per il quale è stata coinvolta l'equipe socio pedagogica della città, guidata dalla responsabile, Maria Natalina Ferrari, presente presso il teatro Alikia con tutte le componenti socio assistenziali dell'Ufficio capo ambito di Cirò Marina. All'incontro hanno partecipato numerosi partner della zona, associazioni e altri soggetti interessati alle problematiche dell'Autismo e delle Disabilità con bisogni complessi. Il progetto è il frutto di un lungo pressing svolto dall'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Sergio Ferrari, che ha trovato una prima accoglienza con il già assessore regionale Minasi e poi concretizzata dalla definitiva accoglienza con il neo assessore Staine che ha finanziato questo importante progetto a sostegno delle tante problematiche che lo spettro autistico e le disabilità connesse propongono quotidianamente nel tessuto familiare, per troppo tempo lasciata sola spesso ad affrontare la gestione dei tanti soggetti affetti dalla sindrome autistica e non solo. La presentazione del progetto è stata introdotta dall'assistente sociale Pamela Galante, che nel ringraziare i presenti e portare i saluti ha sottolineato l'importanza di questo importante progetto che coinvolge la macro area crotonese. Il progetto è stato illustrato e presentato nelle sue peculiari funzioni e aspettative dalla presidente dell'Associazione, Adriana De Luca che ha spiegato gli obiettivi, le aspettative e le motivazioni del progetto che sono alla base dell'azione associativa e le varie fasi che si svilupperanno per questo progetto nell'arco di due anni e che coinvolgeranno i quattro ambiti della nostra provincia, per un progetto che richiederà la partenership di vari soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e della cooperazione sociale per creare un sistema diffuso di sostegno sia dal punto di vista sociale che formativo e che necessariamente dovrà includere anche la famiglia per migliorare la vita sia dei soggetti affetti da disturbi autistici e non solo che dal punto di vista del loro benessere psicosociale, creare i presupposti per una loro personale indipendenza e inclusione sociale. Il progetto avrà una sede in piazza castello a Crotone, che sarà utilizzato anche come centro di formazione e inclusione attiva.







