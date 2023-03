Europa League, tutte in campo alle 21 il 13 e il 20 aprile. Tranne l’andata della Roma, alle 18.45

Europa League, tutte in campo alle 21 il 13 e il 20 aprile. Tranne l'andata della Roma, alle 18.45Nel primo match dei quarti bianconeri in casa con lo Sporting, giallorossi in trasferta contro il Feyenoord. Conference nelle stesse date: all'andata Fiorentina in casa del Lech