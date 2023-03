ADVERTISEMENT

Il miglior Gatti dell’anno: “acquisto” di fine stagione. E per scrivere un futuro diverso

A Friburgo ha fatto bene al di là del rigore procurato: “I salto dalla B all’Europa è enorme, avevo bisogno di giocare e il mister mi ha dato l’opportunità, devo farmi trovare pronto”. Per candidarsi a un posto con Danilo e Bremer, e per dimostrarsi pronto subito senza bisogno di andare in prestito

» continua a leggere su GAZZETTA.IT