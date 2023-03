Share on Twitter

La Fiorentina fa 100 in Europa: poker al Sivasspor e passa il turno

In svantaggio per un grandissimo gol di Erdogan al 35′, la Viola pareggia con Cabral al 44′ e sorpassa con Milekovic al 62′. Poi il clamoroso autogol di Goutas e nel finale la perla di Castrovilli. Centesimo successo nelle coppe europee

