Gasperini: “Difficile andare in Champions. Ma non sarebbe comunque un fallimento”

Gasperini: “Difficile andare in Champions. Ma non sarebbe comunque un fallimentoL’allenatore dell’Atalanta: “I punti di distacco non sono tantissimi ma è dura recuperare i nostri avversari” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT