Giornata delle vittime del Covid, la storia di Chiara: “Il virus ha portato via i miei genitori senza che potessi neanche salutarli”

Il racconto di una donna toscana che nel marzo del 2020 ha perso il padre e la madre sessantenni: “Erano in terapia intensiva, io e mio fratello isolati a casa. Mi porto addosso un macigno per non averli assistiti fino all’ultimo e faccio un sogno in cui li vedo tornare insieme” » continua a leggere su […]