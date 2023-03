Share on Twitter

Una Festa del Papà all’insegna dell’arte, della cultura e della musica. Tutta made in Calabria con gli Amici del Caminetto Archeologico “La Calabria attraverso i Racconti”. Domenica prossima dalle 16.30 pm (orario Roma) un evento online accompagnerà la Festa del Papà. L’iniziativa, nata dalla collaborazione ormai consolidata tra i Consultori della Regione Calabria in Germania e Francia Silvestro Parise-Battista Liserre e lo Chef Salvatore Murano che è stato fondamentale nel coinvolgere le personalità presenti all’evento con cui svolge da tempo i famosi Incontri Culturali-Culinari presso la sua Enoteca e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

A guidare l‘evento lungo le rotte intercontinentali dell’emigrazione calabrese, con un’attenzione particolare per le tradizioni enogastronomiche, sarà il giornalista Gianfranco Manfredi che converserà con due importanti studiosi esperti di Storia e Archeologia: il professor Vittorio Cappelli, storico e scrittore, docente dell’Università della Calabria e la professoressa Stefania Mancuso Archeologa e docente di Archeologia della Magna Grecia all’Unical.

Tra gli ospiti, interverranno Giovanna Giordano (Coordinatrice delle Relazioni pubbliche della Casa d’Italia di Montreal – Canada), Amy Riolo (Chef, star televisiva, scrittrice di successo, storica del cibo, antropologa culinaria, educatrice e sostenitrice della Dieta Mediterranea-America).

Giuseppe Sommario Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed coordinatore del Progetto di Ricerca “Scoprirsi Italiani: i viaggi delle radici in Italia”.

Durante l’evento ci saranno altri interventi da tutte le parti del Mondo dai Consultori della Regione Calabria a personalità Calabresi tra cui:

Mariel Pitton Straface (Consultrice della Regione Calabria in Argentina)

Laura Iannicelli (Consultrice della Regione Calabria in Cile)







Pasquale Casile (Esperto di Comunità Grecanica e Vice Presidente dell’Associazione Magna Grecia di Pieve Emanuele)

Silvestro Parise (Presidente dell’Associazione Calabresi in Germania Kalabria Italiae Mundi e Consultore della regione Calabria),

Salvatore Murano (Chef; Ambasciatore della Cucina Calabrese nel Mondo, esperto della Cucina Magno Greca e Patron del Ristorante Trattoria Enoteca Max di Cirò Marina) e Battista Liserre (Consultore della Regione Calabria in Francia e Docente all´ Università de Picardie). Dai tanti angoli della Calabria sparsa nel mondo, intratterranno gli ospiti i Consultori della Regione Calabria e la collaborazione fra le Associazioni e l’Asse Francia-Germania, che ha messo in cantiere progetti comuni rivolti alla promozione e alla valorizzazione della Calabria e dei Calabresi nel Mondo.

Il tutto sarà accompagnato/valorizzato dagli interventi musicali del musicista e cantautore Cataldo Perri e quelli della musicista e autrice calabrese Carmen Floccari.

L’evento sarà trasmesso in diretta giorno 19 Marzo dalle ore 16:30 pm (orario Roma) in crossposting sulle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Calabresi in Germania Kalabria Italiae Mundi, del Caminetto Archeologico e di alcuni ospiti.