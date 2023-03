Ibra segna il rigore al secondo tentativo: è un gol da record (e l’Udinese s’infuria)

Silvestri respinge il primo tentativo dello svedese che il Var fa ripetere per l'ingresso anticipato in area di Pereyra. Rosso per proteste a Sottil e dopo il gol del momentaneo 1-1 sono scintille tra il portiere e lo svedese, il marcatore […]