Pioli: “Leao non è depresso. I quarti? Difficili, ma il Milan è il Milan”

ADVERTISEMENTPioli: “Leao non è depresso. I quarti? Difficili, ma il Milan è il Milan”L’allenatore rossonero ha parlato così in vista della sfida contro l’Udinese: “Ibra vuole giocarle tutte, ma non ha i 90 minuti, Vediamo domani” » continua a leggere su GAZZETTA.IT