Roma al lavoro per blindare Dybala e tenere Smalling. Per Abraham è l’ultimo derby?

Il britannico è molto richiesto in Premier e la sua cessione darebbe al club autonomia per altre operazione. I contratti di El Sharaawy e Wijnaldum da ridiscutere