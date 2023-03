Il tragico incidente automobilistico di sabato sera, 18 marzo, avvenuto in provincia di Parma, sulla provinciale nei pressi di Borgonovo di Sissa, nel quale ha perso la vita la ventiduenne studentessa universitaria Sara Loiero (originaria di Torretta ma residente a Sissa), mentre il fratello Pasquale, con il quale la ragazza viaggiava, rimane in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, presso l’ospedale Maggiore della città capoluogo, ha comprensibilmente lasciata attonita l’intera comunità crucolese e torrettana, da dove i genitori erano partiti a settembre scorso proprio per ricongiungersi ai figli.

E nella giornata di oggi lo stesso sindaco di Crucoli, Cataldo Librandi, ha immediatamente proclamato il lutto cittadino, esprimendo al contempo, a nome dell’Amministrazione Comunale, il proprio cordoglio alla famiglia Loiero.

“Si invitano tutti i cittadini, le associazioni e tutte le altre organizzazioni sociali, – si legge nel documento firmato dal primo cittadino – ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto.”







Proprio nel pomeriggio di oggi, infatti, si sarebbe dovuta svolgere in Piazza Matteotti, a Torretta, la manifestazione “Festa di Primavera” a cura dal Circolo Culturale Mediterraneo con il patrocino del Comune di Crucoli, ma ovviamente gli stessi organizzatori hanno rinviato l’evento a nuova data.