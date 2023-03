Allegri: “Arbitri? Io non ne parlo mai, altri invece… Sono uscito dal campo per non farmi squalificare”

Allegri: "Arbitri? Non ne parlo mai, altri invece… Sono uscito dal campo per non farmi squalificare"Il tecnico: "Abbiamo fatto una buona pressione in avanti ma anche fatto errori nella scelta del passaggio. Ci siamo regalati una sosta serena" » continua a leggere su GAZZETTA.IT