Catanzaro in B, il pagellone: Vivarini, Vandeputte e Iemmello sono da 10

Catanzaro in B, il pagellone: Vivarini, Vandeputte e Iemmello sono da 10Le valutazioni dei protagonisti della magnifica cavalcata della squadra calabrese che ha conquistato la promozione aritmetica stravincendo il girone C della Serie C a colpi di record » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT