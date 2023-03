Furia Inzaghi: “Gol inammissibile in tempo di Var. È una mancanza di rispetto”

L'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta di San Siro contro la Juventus: "Dicono che non ci sono immagini e io ne ho viste almeno venti. Non lo posso accettare, è troppo grave quanto è successo"