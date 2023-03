Gattuso: “Napoli, calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta”

Gattuso: “Napoli, calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta”Il doppio ex ha parlato alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” anche della questione arbitrale dopo le polemiche di ieri sera in Inter-Juve: “Bisogna avere fiducia in chi sta al Var, altrimenti ci saranno sempre problemi” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT