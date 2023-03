Sabato 18 marzo alle ore 9.00, nell’ambito del Ginnasio Pitagorico, evento organizzato dalla Provincia di Crotone in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Crotone, nell’ambito del progetto UPI Province giovani 2021 Giovani protagonisti della cultura antica e moderna, si è svolta la prima edizione della Rassegna di “Filosofia” a cura del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone, in collaborazione con la SFI sezione Universitaria Calabrese.

Il tema scelto da sviluppare è stato la “Philìa (ϕιλία)”, gli ALTRI diventano Noi, donando libero spazio alla creatività di docenti e studenti nella realizzazione di un percorso che è stato presentato nel corso della mattinata nell’Aula Magna del Liceo Classico Pitagora di Crotone.

Alla rassegna filosofica hanno partecipato diverse scuole della provincia, tra cui il Liceo Scientifico Biagio Miraglia di Strongoli. Dopo un ringraziamento da parte della dirigente scolastica del Liceo Classico, prof.ssa Natascia Senatore, sono stati presentati i lavori degli alunni delle varie scuole. Gli alunni della classe III e IV A del Liceo Scientifico di Strongoli, guidati dal prof. Francescantonio Spadola, dalla prof.ssa Barbara Parise e dalla prof.ssa Debora Carcea, hanno elaborato un prodotto multimediale sul concetto di Amicizia o propriamente Philia, concepita come una condizione affettiva necessaria alla vita. Gli alunni nel loro exursus filosofico hanno inteso la Philia come un dono che pone l’accento sulla relazioni interpersonali, poiché l’uomo, essere sociale, può manifestare la sua unicità solo in relazione con l’alterità, ovvero all’interno di una comunità, in quanto ogni esistenza “fa appello all’esistenza altrui”. Una sfida culturale dunque viene posto dai ragazzi del Miraglia: gli altri diventeranno mai noi? Altre classi del Liceo Scientifico di Strongoli hanno altresì partecipato venerdi 17 Marzo alla terza giornata dedicata allo Sport, al Liceo Filolao, accompagnati dal prof. Raffaele Villaverde. La rassegna “Ginnasio Pitagorico” ha rappresentato una valida occasione per promuovere l’arte, lo sport, la musica e la filosofia tra i giovani combattendo la dispersione scolastica e valorizzando le eccellenze della nostra provincia.