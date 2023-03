Leao involuto, pochi gol e una difesa che tradisce: la crisi del Milan in 3 motivi

Bene in Champions, di nuovo male in Serie A. Tre partite senza vittoria per i rossoneri, entrati di un nuovo in un momento negativo.