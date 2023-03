Milan, Ibra da ‘record’ ma non basta: un punto nelle ultime tre partite per i rossoneri

Milan, Ibra da ‘record’ ma non basta: un punto nelle ultime tre partite per i rossoneriCon il rigore segnato all’Udinese, lo svedese entra nella storia della Serie A come calciatore più ‘anziano’ ad aver segnato nel massimo campionato italiano. Ma la sua rete è l’unica gioia di una serata disastrosa per i rossoneri, usciti ancora […]