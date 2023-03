Festeggia la Gazzetta con noi: ecco cosa fare per vivere una giornata in redazione

Festeggia la Gazzetta con noi: ecco cosa fare per vivere una giornata in redazioneIl 3 aprile il nostro quotidiano compie 127 anni. Scrivi un elaborato dal tema “Il ricordo sportivo per il quale sono legato a La Gazzetta dello Sport”, potresti essere scelto per trascorrere una giornata nel cuore del giornale, incontrare il direttore Barigelli […]