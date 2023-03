La ricetta di Di Lorenzo: “Italia, impara dal Napoli. Giochiamo divertendoci”

È un punto fermo per Spalletti e anche per il c.t.: "Dico grazie a Mancini che mi ha fatto debuttare in azzurro. Spalletti mi piace perché premia il merito, non il nome". Sulla mancanza di talenti nel nostro calcio, lui dissente: "I giovani forti ci […]