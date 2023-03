Per Antonio Di Fazio chiesta condanna in appello a 12 anni per le violenze sessuali: scortato in aula su richiesta delle parti civili

L’ex manager farmaceutico era stato condannato in primo grado a 15 anni e mezzo: avrebbe abusato delle sue vittime stordendole con dosi di benzodiazepine sciolti nelle bevande che offriva » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT