Porte più basse di 10 cm: prima di Sangiovannese-Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso

Porte più basse di 10 cm: prima di Sangiovannese-Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso. A San Giovanni Valdarno gli ospiti notano l'anomalia e gli inservienti della squadra di casa per non avere la gara persa a tavolino alzano le traverse in maniera artigianale