L’Inter gli offre il rinnovo di un anno e Dzeko conferma: “Ho 37 anni, ma non penso al ritiro”

L’Inter gli offre il rinnovo di un anno e Dzeko conferma: “Ho 37 anni, ma non penso al ritiro”Dal ritiro della Bosnia l’attaccante nerazzurro ha confermato che non intende smettere: “All’Inter gioco ogni tre giorni, mi sento bene e non voglio certo fermarmi”. Ad Appiano ripresi gli allenamenti: terapie e lavoro personalizzato per Skriniar, Bastoni, […]